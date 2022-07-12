Команда Андрея Тлумака тренируется во Львове, после чего переедет за пределы областного центра.

До конца июля игроки Карпат будут тренироваться во Львове и сыграют несколько контрольных матчей, после чего 1 августа отправятся на учебно-тренировочные сборы в Стрый Львовской области. Об этом сообщил официальный сайт "львов".

Карпаты официально отпустили сразу 13 игроков

По словам хавбека Карпат Дениса Галенкова, с командой тренируются немало потенциальных новичков. Это как игроки академии Карпат, так и опытные исполнители из УПЛ и Первой лиги. Ранее по разным причинам команду Андрея Тлумака покинули сразу 13 футболистов, а ни одного официального новичка во львовском клубе пока нет.

Напомним, на момент досрочно завершенного сезона 2021/22 "зелено-белые" лидировали в группе А Второй лиги. Теперь возрожденные Карпаты готовятся к старту во втором дивизионе украинского футбола.

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