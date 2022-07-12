Команда Андрія Тлумака наразі тренується у Львові, після чого переїде за межі обласного центру.

До кінця липня гравці Карпат тренуватимуться у Львові та зіграють кілька контрольних матчів, після чого 1 серпня вирушать на навчально-тренувальні збори в Стрий, що у Львівській області. Про це повідомив офіційний сайт "левів".

Карпати офіційно відпустили одразу 13 гравців

За словами хавбека Карпат Дениса Галенкова, з командою тренуються чимало потенційних новачків. Це як гравці академії Карпат, так і досвідчені виконавці з УПЛ та Першої ліги. Раніше з різних причин команду Андрія Тлумака покинули одразу 13 футболістів, натомість жодного офіційного новачка у львівському клубі поки немає.

Нагадаємо, на момент достроково завершеного сезону 2021/22 "зелено-білі" лідирували у групі А Другої ліги. Тепер відроджені Карпати готуються стартували в другому дивізіоні українського футболу.

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