Эти два игрока обратились к российским болельщикам, позорно поблагодарив за "поддержку и энергию", которые якобы поспособствовали завоеванию золотых медалей Ла Лиги.

Легенда и защитник Барселоны поблагодарили россиян: противное видео

"Барселона, мы должны напомнить вам, что россияне принимают участие не в чемпионской гонке в Ла Лиге, а в полномасштабном вторжении в Украину. И гибнут сотни, а то и тысячи украинских футбольных фанатов, в том числе и ваши болельщики", – написала пресс-служба львовян.

Напомним, что представители европейского футбола уже не первый раз позорятся похожими видео, словно забывая, что россияне до сих пор ежедневно убивают украинцев. Ранее Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш поздравляли Зенит с чемпионством.