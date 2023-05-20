Ці два гравці звернулись до російських вболівальників, ганебно подякувавши за "підтримку та енергію", які нібито посприяли завоюванню золотих медалей Ла Ліги.

Легенда і захисник Барселони подякували росіянам: гидке відео

"Барселоно, ми повинні нагадати вам, що росіяни беруть участь не у чемпіонській гонці в Ла Лізі, а у повномасштабному вторгненні в Україну. І гинуть сотні, а то й тисячі українських футбольних фанатів, в тому числі і ваші вболівальники", – написала прес-служба львів'ян.

Нагадаємо, що представники європейського футболу вже не вперше ганьбляться схожими відео, немов забуваючи, що росіяни досі щодня вбивають українців. Раніше Лучано Спаллетті й Андре Віллаш-Боаш вітали Зеніт із чемпіонством.