Дубль Карпат в дебютном для себя матче поиздевался над второй командой Руха (5:0). Читайте отчет о дуэли на "Футбол 24".

Вторая лига, 1-й тур

Рух-2 – Карпаты-2 – 0:5

Голы: Кожанов, 19, 54 (п.), Сидун, 66, 71, Фетько, 81

"Это явно не то, что нам нужно": Маркевич раскритиковал Карпаты после победы над Буковиной

Гости вышли вперед в середине первого тайма – Кожанов решился на удар из пределов штрафной в левую девятку. После перерыва голкипер Руха завалил в собственной штрафной соперника и Денис с отметки оформил дубль.

В середине второй сорокапятиминутки Сидун откликнулся на подачу со стандарта и головой сделал счет 3:0 в пользу Карпат. Не прошло и десяти минут, как форвард "львов" записал в свой актив второй гол – после розыгрыша углового Вадим легко добил сферу в сетку. Поставил жирную точку в матче Фетько, который убежал один на один с Геретой и пробил ему между ног.

Дебютная победа Карпат-2 в дебютном львовском дерби.

Первая лига: бразилец спас Маркевича от позора, Металлист продолжает падать на дно турнирной таблицы