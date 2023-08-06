В воскресенье, 6 августа, продолжается чемпионат Украины 2023/24 в Первой лиге. Счета поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 2-й тур.

Нива Тернополь – Прикарпатье – 1:0

Голы: Хрустовая, 88

Агробизнес – Металлист – 3:1

Голы : Улитка, 26, Волков, 57, Толочко, 78 (с пенальти) – Тепляков, 7

Виктория – МФК Металлург Запорожья – 1:1

Голы : Долинский, 36 – Сейтхалилов, 48

Подолье – Нива Бузова – 0:2

Голы : Прокопчук, 38, Поламарь, 80

Хуст – Эпицентр – 0:1

Голы : Горный, 12

Карпаты Львов – Буковина – 2:1

Голы: Рябов, 19, Невеш, 68 – Палагнюк, 35

Вторая лига: гол со своей половины поля, ассист вратаря и 7 мячей команды Максимова – результаты первых матчей

В Первой лиге прошли шесть матчей второго тура. Тернопольская Нива смогла минимально обыграть Прикарпатье благодаря позднему голу Хруставки.

Агробизнес смог одержать комфотную победу над харьковским Металлистом, несмотря на скорый пропущенный гол – Улитка, Волков и Толочко ответили на скорый гол Теплякова. Виктория и запорожский Металлург поделили очки, сыграв в результативные ничью.

Нива Бузова убедительно обыграла Подолье, забив по голу в каждом из таймов – точные выстрелы на счету Прокопчука и Паламара.

Эпицентр минимально одолел закарпатский Хуст благодаря быстрому голу в исполнении Горного. Львовские Карпаты минимально обыграли Буковину, едва не опозорившись в домашнем матче – Маркевича спас бразильский форвард.