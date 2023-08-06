В воскресенье, 6 августа, стартовал чемпионат Украины 2023/24 во Второй лиге. Счета и обзор первых поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2023/24, 1-й тур

Скала 1911 – Кудровка – 4:3

Голы: Аверьянов, 3, 90+2, Иванченко, 25, Лесовик, 78 – Щедраков, 36, Коваль, 41, Сердюк, 90+3

Кремень-2 – Чайка – 0:3

Голы: Чуквебука, 3, Гуськов, 45, Кулакевич, 79

Тростянец – МФК Металлург-2 – 0:1

Гол: Близнюк, 86

Удаление: Дувняк, 35 (Тростянец)

Нива Винница – Звягель – 4:7

Голы: Страшкевич, 40, 54, Загорулько, 75, 89 – Ндукве, 4,7, Ващишин, 19, 24, 47, Оринчак, 79, 82

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Новички – Скала 1911 и Кудровка – сыграли первый матч нового сезона во Второй лиге. Уже на третьей минуте стрийская команда повела счет. Аверьянов вывел Скалу вперед, забив первый гол сезона. На 25-й Иванченко завершил сольный проход ударом в верхний ближний угол, удвоив преимущество Скалы. До перерыва Кудровка успела отыграться. Сначала Щедраков воспользовался неудачной игрой соперников на стандарте и буквально занес мяч в сетку, а затем Коваль мастерски поразил нижний угол ворот.

После перерыва был обмен моментами, но больше повезло хозяевам. Сначала Лесовик вывел Скалу вперед, а в компенсированное время Максим Аверьянов ударом со своей половины поля установил окончательный счет. 4:2 – роскошный старт Второй лиги!

Центральный матч дня сыграли в Виннице, где местная Нива принимала амбициозный Звягель, возглавляемый Юрием Максимовым. Команда из Житомирской области сняла все вопросы еще в первом тайме. Уже на 8-й минуте дубль оформил Денис Ндукве, а затем такой же трюк удался Артуру Ващишину. Шла 24-я минута, а игра уже была сделана. Интересно, что в моменте со вторым голом Ващишина ассист оформил кипер Звягеля Антон Яшков.

Еще до перерыва Страшкевич сократил отставание Нивы. Во втором тайме Ващишин оформил хет-трик, а Страшкевич – дубль. Дважды забил и играющий президента винницкой команды Артур Загорулько. Но все надежды винничан на камбэк похоронил дубль Богдана Оринчака. Сверхрезультативные 4:7 в пользу Звягеля в матче с 4-мя дублями и хет-триком.

В еще двух поединках Чайка на выезде разгромила Кремень-2, забив три безответных мяча, а вторая команда запорожского Металлурга обыграла Тростянец благодаря голу на последних минутах.