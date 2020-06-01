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Прийма рассказал о состоянии инфицированных игроков в Карпатах

19:47 23 Читати українською
Прийма рассказал о состоянии инфицированных игроков в Карпатах
Фото ФК Карпаты

Защитник Карпат Василий Прийма поделился информацией о повторном тестировании игроков в львовском клубе.

"Ничего необычного, просто соблюдали дистанцию, заходили по очереди. Взяли мазок из горла, теперь ждем результатов.

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Новость неприятная, но что поделаешь. Общаемся с ребятами, у которых подтвердили коронавирус. Они чувствуют себя нормально, без симптомов.

Результаты тестирования будут через 2-3 дня. Мы сейчас на самоизоляции, ждем результатов. Понятно, что немного паника, береженого бог бережет", – рассказал Прийма для ТК Футбол.

Напомним, "зелено-белые" подтвердили, что в команде несколько игроков сдали положительный тест на коронавирус, из-за чего поединок против Мариуполя отменили.

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Теги
Василий Прийма Василий Прийма Карпаты Карпаты коронавирус
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