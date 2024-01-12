Полузащитник Кирилл Матвеев продолжит сезон 2023/24 в составе одного из конкурентов львовян.

Карпаты в своем Instagram сообщили об уходе 21-летнего Кирилла Матвеева в Ниву Бузова. Арендное соглашение с хавбеком рассчитано до 31 декабря 2024 года.

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Ранее "львы" уже отпустили двух бразильцев – Эдуардо Соареса и Кристиана Ноту, а также вернули Богдана Пороха Металлисту.

Отметим, что Матвеев (не путать с тезкой Кириллом Матвеевым, сыном легенды Шахтера Олега Матвеева – прим.) подписал контракт с Карпатами в июле 2023 года, однако так и не дебютировал за основную команду. Хавбек выступал исключительно за дублирующий состав.

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