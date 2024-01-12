Півзахисник Кирило Матвєєв продовжить сезон 2023/24 у складі одного з конкурентів львів'ян.

Карпати в своєму Instagram повідомили про відхід 21-річного Кирила Матвєєва до Ниви Бузова. Орендна угода з хавбеком розрахована до 31 грудня 2024 року.

Екс-гравець Динамо стане першим зимовим новачком Маркевича в Карпатах, – ЗМІ

Раніше "леви" вже відпустили двох бразильців – Едуардо Соареса та Крістіана Ноту, а також повернули Богдана Пороха Металісту.

Зазначимо, що Матвєєв (не плутати з тезкою Кирилом Матвєєвим, сином легенди Шахтаря Олега Матвєєва – прим.) підписав контракт із Карпатами в липні 2023 року, проте так і не дебютував за основну команду. Хавбек виступав виключно за дублюючий склад.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію