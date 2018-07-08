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Карпаты победили Заглембе Сосновец в спарринге

9 июля 06:30 7 Читати українською
Карпаты победили Заглембе Сосновец в спарринге
Заглембе Сосновец – Карпаты – 2:3 / ФК Карпаты

Карпаты в результативном контрольном матче одолели польский Заглембе.

Львовские Карпаты сыграли в спарринге против новичка польской Экстраклясы Заглембе Сосновец. Матч состоялся на домашней арене польского клуба.

Команды выдали очень результативный поединок. Благодаря дублю Сергея Мякушко и голу Маурисио Кортеса "зелено-белые" одержали победу со счетом 3:2.

Следующий спарринг Карпаты сыграют 12 июля против ГКС Тыхы из Первой лиги Польши.

Товарищеские матчи

Заглембе Сосновец – Карпаты – 2:3

Голы: Торунарига, 32, Левицки, 68 – Мякушко, 15, 53, Кортес, 84

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Карпаты Карпаты Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец
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