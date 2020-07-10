Карпаты отправили всех игроков в досрочный отпуск – клуб попытается получить лицензию для участия в Первой лиге, – СМИ

Карпаты решили не удерживать игроков после официального решения о снятии команды с УПЛ.

Руководство и главный тренер "львов" Роман Санжар провели встречу, на которой решили предоставить игрокам досрочный отпуск, утверждает Meta-ratings.

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За это время Карпаты попытаются решить основные организационные проблемы – лицензирование для участия в следующем розыгрыше Первой лиги, а также закрытие долгов на сумму 5 миллионов долларов. В случае неудачи львовяне потеряют профессиональный статус и смогут выступать только на уровне любителей.

Отмечается, что Карпаты считают решение УАФ об исключении из УПЛ справедливым, поэтому обжаловать его не будут.

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