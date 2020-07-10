Карпати відправили всіх гравців у дострокову відпустку – клуб спробує отримати ліцензію для участі в Першій лізі, – ЗМІ

Карпати вирішили не утримувати гравців після офіційного рішення про зняття команди з УПЛ.

Керівництво та головний тренер "левів" Роман Санжар провели зустріч, на якій вирішили надати гравцям дострокову відпустку, стверджує Meta-ratings.

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За цей час Карпати спробують вирішити основні організаційні проблеми – ліцензування для участі в наступному розіграші Першої ліги, а також закриття боргів на суму 5 мільйонів доларів. У разі невдачі львів'яни втратять професіональний статус і зможуть виступати лише на рівні аматорів.

Зазначається, що Карпати вважають рішення УАФ щодо виключення з УПЛ справедливим, тому оскаржувати його не будуть.

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