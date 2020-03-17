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Карпаты отказались от тренировок

20:26 36 Читати українською
Карпаты отказались от тренировок
Тренировка Карпат / Официальный сайт клуба

Карпаты стали очередным клубом УПЛ, которому пришлось принять радикальные меры для сохранения здоровья игроков в условиях эпидемии коронавируса.

Львовяне на своем официальном сайте объявили о введении карантина для всех команд.

Два клуба УПЛ объявили о введении карантина

Игрокам и персоналу Карпат рекомендуется находиться дома, соблюдать санитарные нормы и принимать профилактические меры. Пауза продлится минимум две недели, после чего клуб примет новое решение.

Напомним, сегодня (17 марта) УАФ обьявила о временной остановке всех футбольных соревнований в Украине.

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коронавирус Карпаты Карпаты
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