"ФК Карпати змінив постачальника спортивної форми та екіпірування усіх клубних команд. Причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції компанії Joma щодо припинення роботи на російському ринку. Впродовж кількох місяців клуб вивчав потенційних партнерів і в лютому зупинився на партнерстві з Nike, чия пропозиція виявилася найоптимальнішою.

Технічний спонсор збірної України розробив форму Зеніту, хоч раніше повідомляв про кінець співпраці з Росією

Одним із визначальних критеріїв при виборі технічного партнера став повний вихід компанії Nike із російського ринку. Зазначимо, що нещодавня презентація нової форми від Joma однією з команд з країни-терориста вкотре підтвердила правильність рішення менеджменту клубу Карпати", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті "левів".

Нагадаємо, що сьогодні пітерський Зеніт презентував нову форму, яку розробила компанія Joma. Цікаво, що вона ж є технічним спонсором збірної України.

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