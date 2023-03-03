Те, кто не брезгуют кровавыми деньгами

Испанская компания Joma разработала новую форму для представителей захватчиков из Санкт-Петербурга, которую клуб уже представил. Кроме Зенита, экипировку от этого производителя носят еще московский ЦСКА и Ахмат из Грозного.

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Однако ситуация выглядит очень позорной еще и потому, что Joma является официальным техническим спонсором сборной Украины. В июле 2022 года Украинская ассоциация футбола сообщила, что испанцы прекратили сотрудничество с россиянами и белорусами.

"УАФ Маркетинг направил запрос в головной офис испанской компании Joma по поводу спонсорства российских и белорусских футбольных клубов и получил такой ответ. Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины", – шло в сообщении.

Однако для испанской компании, похоже, война уже закончилась, поэтому можно продолжать работать на террористов, разрабатывая им экипировку.

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