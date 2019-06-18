Карпаты оставили Чижевского на посту главного тренера

Александр Чижевский продолжит возглавлять львовские Карпаты.

"После отставки Фабри Гонсалеса, Александр Чижевский принял команду в непростое время и сумел дать результат – под его руководством "зелено-белые" победили на выезде Арсенал-Киев, а в переходных матчах победили луцкую Волынь (0:0 и 1:3). Таким образом "львы" сохранили прописку в элитном дивизионе.

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Соответственно, именно Александр Арсеньевич будет готовить команду к новому сезону. О тренерском штабе будет сообщено позже", – указано в официальном заявлении клуба на сайте Карпат.

Напомним, 48-летний специалист является легендой львовского клуба, за который провел около 250 матчей (в 1990-1999 годах).

Карпаты стали лидером УПЛ по количеству попыток обыгрыша – львовяне обыгрывают чаще представителей топ-5 лиг Европы