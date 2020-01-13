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Карпаты определились с планами на зимние сборы

13 января 18:05 185 Читати українською
Карпаты определились с планами на зимние сборы
Игроки Карпат / фото ФК Карпаты

Львовские Карпаты озвучили свои планы насчет подготовки ко второй части текущего сезона.

Игроки Карпат вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона, сообщает официальный сайт львовского клуба.

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Отмечается, что в течении двух следующих дней футболисты будут поделены на 2 группы для прохождения медицинского осмотра. Первая часть сборов пройдет во Львове до 24 января, а вторая – в Турции с 25 января по 15 февраля.

Напомним, что Карпаты замыкают турнирную таблицу УПЛ, имея в активе лишь 11 очков после 18 сыгранных туров.

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