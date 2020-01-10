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"Вытащите его язык из ж*пы Суркиса": Смалийчук жестко высказался о Селюке

10 января 08:25 2324 Читати українською
"Вытащите его язык из ж*пы Суркиса": Смалийчук жестко высказался о Селюке
Олег Смалийчук / фото ФК Карпаты

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал сотрудничество агента Дмитрия Селюка с киевским Динамо.

"Заберите уже у этого "мега-агента" микрофон, или хотя бы просто вытяните его язык из ж*оы Суркиса. Это е**ный стыд и огромный удар по имиджу нашей профессии.

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Надеюсь, Игорь Михайлович еще до того, как его весь стадион и город начнут просить от**атся от Динамо, разберется в ситуации и повывозит в лес этих всех селюхов, шаблиев и коррумпированных динамовских сердец.

P.S. Никогда не работал, не работаю и не ставлю себе целью работать с клубом Динамо Киев как агент", – отметил Смалийчук в своем Facebook.

Напомним, несколько месяцев назад Олег Смалийчук покинул пост вице-президента львовских Карпат.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Дмитрий Селюк Карпаты Карпаты Игорь Суркис Вадим Шаблий Олег Смалийчук
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