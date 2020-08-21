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Карпаты официально получили разрешение на участие во Второй лиге

15:07 - Читати українською
Карпаты официально получили разрешение на участие во Второй лиге
Олег Смалийчук с представителем ультрас Карпат / фото ФК Карпаты

Обновленные Карпаты стали участником группы А во Второй лиге сезона 2020/21.

"Нам было крайне важно получить это решение. Таким образом КПФ Карпаты сохранили шанс решить дальнейшую судьбу клуба, если удастся все-таки установить диалог со вторым совладельцем. Также, это позволяет выплачивать долги КПФ Карпаты.

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В каком именно формате будут существовать КПФ Карпаты – в ближайшее время подробно объяснит совладелец клуба Олег Смалийчук", – говорится в заявлении на официальном сайте львовян.

Напомним, Карпаты после вылета из УПЛ из-за неявки на 2 матча против Мариуполя решили провести ребрендинг.

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