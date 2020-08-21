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Карпати офіційно отримали дозвіл на участь у Другій лізі

15:07 - Читать на русском
Карпати офіційно отримали дозвіл на участь у Другій лізі
Олег Смалійчук з представником ультрас Карпат / фото ФК Карпати

Оновлені Карпати стали учасником групи А у Другій лізі сезону 2020/21.

"Нам було вкрай важливо отримати це рішення. Таким чином КПФ Карпати зберегли шанс вирішити подальшу долю клубу, якщо вдасться все-таки встановити діалог з другим співвласником. Також, це дає змогу виплачувати борги КПФ Карпати.

Карпати офіційно оголосили про зміну логотипу

В якому саме форматі будуть існувати КПФ Карпати – найближчим часом детально пояснить співвласник клубу Олег Смалійчук", – йдеться в заяві на офіційному сайті львів'ян.

Нагадаємо, Карпати після вильоту з УПЛ через неявку на 2 матчі проти Маріуполя вирішили провести ребрендинг. Оновлений львівський клуб зберіг професіональний статус, проте допущений лише до Другої ліги.

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