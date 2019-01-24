Карпаты не заплатили Севилье за трансфер Карраскаля – испанцы готовы обратиться в УЕФА

Львовские Карпаты рискуют получить проблемы. "Зелено-белые" якобы не заплатили Севилье за трансфер хавбека Хорхе Карраскаля 2 млн евро.

Карпаты сих пор не рассчитались с Севильей за переход колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля. Соглашение предусматривало выплату суммы трансфера частями, на данный момент львовяне должны были выплатить 1 млн евро. Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в эфире ток-шоу ТаТоТаке.

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Севилья уже готова обратиться в УЕФА из-за невыплаты долга, ведь Карпаты не заплатили ни копейки.

Напомним, летом 2017 года Карраскаль перешел в Карпаты на правах аренды, а летом 2018 года "львы" выкупили колумбийца, который подписал контракт на 4 года. По неофициальной информации, сумма сделки составила 2 млн евро.

К слову, в сезоне 2018/19 в активе хавбека только 1 голевой пас в 16 матчах УПЛ. Ранее сообщалось, что Карраскаль интересует Шахтер и Динамо, также шла речь об определенном интересе Ривер Плейта и Бешикташа.

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