toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Карпаты не заплатили Севилье за трансфер Карраскаля – испанцы готовы обратиться в УЕФА

24 января 20:10 389 Читати українською
Карпаты не заплатили Севилье за трансфер Карраскаля – испанцы готовы обратиться в УЕФА
Хорхе Карраскаль / фото: ФК Карпаты

Львовские Карпаты рискуют получить проблемы. "Зелено-белые" якобы не заплатили Севилье за трансфер хавбека Хорхе Карраскаля 2 млн евро.

Карпаты сих пор не рассчитались с Севильей за переход колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля. Соглашение предусматривало выплату суммы трансфера частями, на данный момент львовяне должны были выплатить 1 млн евро. Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в эфире ток-шоу ТаТоТаке.

Оголені позиції та тренер-перекотиполе: як Карпатам зберегти прописку в УПЛ

Севилья уже готова обратиться в УЕФА из-за невыплаты долга, ведь Карпаты не заплатили ни копейки.

Напомним, летом 2017 года Карраскаль перешел в Карпаты на правах аренды, а летом 2018 года "львы" выкупили колумбийца, который подписал контракт на 4 года. По неофициальной информации, сумма сделки составила 2 млн евро.

К слову, в сезоне 2018/19 в активе хавбека только 1 голевой пас в 16 матчах УПЛ. Ранее сообщалось, что Карраскаль интересует Шахтер и Динамо, также шла речь об определенном интересе Ривер Плейта и Бешикташа.

"Тому, кто забьет 10 голов, подарю эту машину", – Налепа рассказал, как Дыминский мотивировал футболистов Карпат

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Севилья Севилья Карпаты Карпаты Главное Трансферы чемпионата Украины УЕФА ТаТоТаке
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
    Світ — 12:22477 Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
3
час
:
17
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук