"Львы" продолжают усиливать свои тылы – на этот раз клуб разжился инфраструктурой.

Львовский стадион Украина ближайшие 10 лет будет принадлежать Карпатам. Львовский клуб победил на аукционе в системе ProZorro. Месячная арендная плата составит 61 640 гривен.

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Интересно, что впервые стадион выставили на аукцион еще в июне с начальной стоимостью 237 тыс. грн. Однако торги не состоялись, так как не было желающих принять в нем участие.

Второй тендер в два раза ниже начальной стоимости аренды объявили 11 августа. Торги состоялись в среду, 1 сентября, а единственным участником конкурса и, как следствие, победителем стали Карпаты. По условиям электронного аукциона клуб получил право арендовать футбольное поле с трибунами вместе с административными зданиями стадиона Украина общей площадью 4360 кв. м.

Напомним, после 5-ти туров Карпаты в турнирной таблице группы А Второй лиги идут на шестой строчке, набрав 9 очков. Накануне "львы" прекратили выступления в Кубке Украины, уступив в добавленное время тернопольской Ниве.

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