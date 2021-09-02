"Леви" продовжують підсилювати свої тили – цього разу клуб розжився інфраструктурою.

Львівський стадіон Україна найближчі 10 років буде належати Карпатам. Львівський клуб переміг на аукціоні в системі ProZorro. Місячна орендна плата становитиме 61 640 гривень.

Кубок України: Волинь вибила Карпати в екстра-таймі, Прикарпаття обіграло Буковину в серії пенальті – всі результати

Цікаво, що вперше стадіон виставили на аукціон ще у червні з початковою вартістю 237 тис. грн. Однак торги не відбулися, оскільки не було бажаючих взяти у ньому участь.

Другий тендер із вдвічі нижчою початковою вартістю оренди оголосили 11 серпня. Торги відбулися у середу, 1 вересня, а єдиним учасником конкурсу і, як наслідок, переможцем стали Карпати. За умовами електронного аукціону клуб отримав право орендувати футбольне поле з трибунами разом із адміністративними будівлями стадіону Україна загальною площею 4360 кв. м.

Нагадаємо, після 5-ти турів Карпати у турнірній таблиці групи А Другої ліги йдуть на шостій сходинці, набравши 9 очок. Напередодні "леви" припинили виступи у Кубку України, поступившись у доданий час тернопільській Ниві.

Нові Карпати дебютують у професіоналах – бюджет 20 млн доларів, повернення колишніх зірок і наполеонівські плани