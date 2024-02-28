"На сегодня создаем все условия, отрабатываем нормы. Но пока не можем ничего еще сказать. Работаем над этим – над бомбоубежищами и так далее.

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Если удастся, то будем играть. Потому что очень много есть правил, которые надо выполнить. Поэтому сейчас даже не знаем, какое количество зрителей сможем принимать. Потому что это не только от нас зависит", – поделился Тлумак в комментарии Tribuna.

Добавим, что на сайте УАФ отмечается, что "все команды мастеров, выступающие под эгидой ПФЛ, должны до 1 марта сообщить руководству лиги, будут ли они проводить весной календарные матчи со зрителями и на какое количество болельщиков рассчитывают в зависимости от гарантий безопасности".

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