Карпати можуть отримати дозвіл на проведення матчів з уболівальниками: "Це не тільки від нас залежить"
Виконавчий директор Карпат Андрій Тлумак розповів щодо можливості проведення домашніх матчів команди за присутності уболівальників.
"На сьогодні створюємо всі умови, відпрацьовуємо норми. Але поки не можемо нічого ще сказати. Працюємо над цим – над бомбосховищами й так далі.
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Якщо вдасться, то будемо грати. Бо дуже багато є правил, які треба виконати. Тому зараз навіть не знаємо, яку кількість глядачів зможемо приймати. Бо це не тільки від нас залежить", – поділився Тлумак у коментарі Tribuna.
Додамо, що на сайті УАФ зазначається, що "усі команди майстрів, що виступають під егідою ПФЛ, повинні до 1 березня повідомити керівництву ліги, чи проводитимуть вони навесні календарні матчі з глядачами та на яку кількість уболівальників розраховують залежно від гарантій безпеки".
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