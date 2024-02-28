"На сьогодні створюємо всі умови, відпрацьовуємо норми. Але поки не можемо нічого ще сказати. Працюємо над цим – над бомбосховищами й так далі.

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Якщо вдасться, то будемо грати. Бо дуже багато є правил, які треба виконати. Тому зараз навіть не знаємо, яку кількість глядачів зможемо приймати. Бо це не тільки від нас залежить", – поділився Тлумак у коментарі Tribuna.

Додамо, що на сайті УАФ зазначається, що "усі команди майстрів, що виступають під егідою ПФЛ, повинні до 1 березня повідомити керівництву ліги, чи проводитимуть вони навесні календарні матчі з глядачами та на яку кількість уболівальників розраховують залежно від гарантій безпеки".

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