Карпаты минимально обыграли Септември

Карпаты в первом спарринге на сборе одержали минимальную победу.

Товарищеский матч

Карпаты – Септември – 1:0

Гол: Понде

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Карпаты (1 тайм): Кучинский, Мякушко, Ковтун, Мегремич, Слива, Харжевський, Кльоц, Мендес, Дебелко, Варгас, Бедойя.

Карпаты (2 тайм): Пеньков, Авраменко, Сандохадзе, Веремеенко, Бусько, Вербный, Толочко, Гуцуляк, Ди Франко, Карраскаль, Понде.

В первом тайме ни одна из команд ничем особенным на поле не отличилась – преимущественно игра продолжалась в центре поля, без намеков на остроту. Фактически, единственным моментом запомнились болгары, но Кучинского подстраховала перекладина.

После перерыва ситуация на поле изменилась. Карпаты играли более ярко и агрессивно. Хороший момент создал Гуцуляк, который классно пробивал в дальний угол, но кипер болгарской команды выручил своих партнеров. И все же "львы" смогли забить. Проведя хорошую атаку "веером", на передачу с фланга откликнулся Понде, который закрывал дальнюю штангу. Приняв мяч, вторым касанием форвард отправил круглого в ворота.