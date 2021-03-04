Карпаты Галич на своей странице в социальной сети Facebook объявили о подписании контракта с полузащитником Лукасом Патанелли.

Карпаты Галич близки к подписанию двух игроков из Бока Хуниорс и Ривер Плейт

21-летний аргентинец стал первым в истории легионером франковской команды. Интересно, что для игрока это первый профессиональный контракт в карьере.

Патанелли – воспитанник Индепендьенте. В свое время за ним охотились Барселона, Реал, ПСЖ, Челси и Порту. Лукаса называли новым Месси – из-за блестящей техники, фантастической левой ноги и невысокого роста.

Однако, Патанелли так и не оказался в структуре какого-то европейского гранда – он выступал за молодежные команды аргентинского Велес Сарсфилд. Зимой футболист находился на просмотре во львовском Рухе, однако не подошел под философию игры Ивана Федыка. Патанелли уже присоединился к новой команде, которая в Турции готовится к возобновлению сезона во Второй лиге.

Напомним, после 11 туров Карпаты занимают в турнирной таблице группы А Второй лиги пятую строчку, отставая от лидера на 5 очков.

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