Карпати Галич на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оголосили про підписання контракту з півзахисником Лукасом Патанеллі.

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21-річний аргентинець став першим в історії легіонером франківської команди. Цікаво, що для гравця це перший професіональний контракт в кар'єрі.

Патанеллі – вихованець Індепендьєнте. Свого часу за ним полювали Барселона, Реал, ПСЖ, Челсі та Порту. Лукаса називали новим Мессі – через блискучу техніку, фантастичну ліву ногу і невисокий зріст.

Однак, Патанеллі так і не опинився в структурі якогось європейського гранда – він виступав за молодіжні команди аргентинського Велес Сарсфілд. Взимку футболіст перебував на оглядинах у львівському Русі, проте не підійшов під філософію гри Івана Федика. Патанеллі вже приєднався до нової команди, яка в Туреччині готується до відновлення сезону у Другій лізі.

Нагадаємо, після 11 турів Карпати посідають у турнірній таблиці групи А Другої ліги п'яту сходинку, відстаючи від лідера на 5 очок.

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