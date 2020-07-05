Карпаты будут исключены из УПЛ – известна судьба несыгранных матчей и последствия для львовского клуба

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не оставил никаких иллюзий относительно будущего Карпат.

"Завтра (6 июля) мы передаем официальное обращение в КДК. Мы все прекрасно понимаем, что Карпаты будут исключены из УПЛ, а в остальных их матчах будут расписаны +/- (технические поражения для львовян – прим.).

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Мы были с ними на постоянной связи во время эпидемии. Когда они выходили уже после карантина, мы проводили встречи с командами второй шестерки. Клубы были готовы покрыть часть расходов Карпат во время выездов, например, на тренировочные поля.

Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у Карпат есть задолженность и перед УПЛ – это 1 млн гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, мировые соглашения, то все бы пошли Карпатам навстречу и дали бы им аттестат. Если Карпаты лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов", – заявил Дикий в эфире программы Великий Футбол.

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