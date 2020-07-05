Карпати будуть виключені з УПЛ – відома доля незіграних матчів та наслідки для львівського клубу

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий не залишив жодних ілюзій щодо майбутнього Карпат.

"Завтра (6 липня) ми передаємо офіційне звернення в КДК. Ми всі прекрасно розуміємо, що Карпати будуть виключені з УПЛ, а в решті їхніх матчів будуть розписані +/- (технічні поразки для львів'ян – прим.).

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Ми були з ними на постійному зв'язку під час епідемії. Коли вони виходили вже після карантину, ми проводили зустрічі з командами другої шістки. Клуби були готові покрити частину витрат Карпат під час виїздів, наприклад, на тренувальні поля.

Процедурою атестації зараз займається УАФ, але у Карпат є заборгованість і перед УПЛ – це 1 млн гривень. І все ж, якби клуб показав шляхи погашення цих боргів, мирові угоди, то всі б пішли Карпатам назустріч і дали б їм атестат. Якщо Карпати позбавлять професіонального статусу, то всі гравці львівського клубу отримають статус вільних агентів", – заявив Дикий в ефірі програми Великий Футбол.

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