Карпаты и Шахтер сойдутся в товарищеском поединке, который начнется уже вскоре.

Поединок между Карпатами и Шахтером начнется в 14:00 на стадионе Украина во Львове. Игру можно посмотреть вживую на YouTube-каналах обоих клубов.

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Интересно, что Карпаты в Telegram-канале выложили составы, в которых выйдут на первый и на второй таймы. Шахтер же обнародовал свой состав на матч со "львами" за полчаса до начала встречи.

Команды являются лидерами своих дивизионов. Шахтер уверенно начал вторую часть сезона и вырвался на вершину УПЛ. Карпаты первый официальный матч года проведут ориентировочно 23 марта против Полтавы. "Львы" выглядят однозначными фаворитами группы повышения Первой лиги, где уже имеют немалый запас.