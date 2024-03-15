Карпати та Шахтар зійдуться в товариському поєдинку, який розпочнеться вже незабаром.

Поєдинок між Карпатами та Шахтарем розпочнеться о 14:00 на стадіоні Україна у Львові. Гру можна переглянути наживо на YouTube-каналах обох клубів.

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Цікаво, що Карпати у Telegram-каналі виклали склади, в яких вийдуть на перший і на другий тайми. Шахтар же оприлюднив свій склад на матч з "левами" за півгодини до початку зустрічі.

Команди є лідерами своїх дивізіонів. Шахтар впевнено розпочав другу частину сезону і вирвався на вершину УПЛ. Карпати перший офіційний матч року проведуть орієнтовно 23 березня проти Полтави. "Леви" виглядають однозначними фаворитами групи підвищення Першої ліги, де вже мають чималий запас.