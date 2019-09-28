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Карпаты – Колос – 1:2 – видео голов и обзор матча

19:49 92 Читати українською
Карпаты – Колос – 1:2 – видео голов и обзор матча
Карпаты / ФК Карпаты

Львовские Карпаты дома уступили новичку УПЛ Колосу. Смотрите видео голов и обзор матча.

28’ Егор Назарина
 
Евгений Смирный 9’
Александр Волков 43’
9’ Евгений Смирный
28’ Егор Назарина
43’ Александр Волков

Карпаты и Колос встретились на стадионе Украина в рамках 9 тура УПЛ. Все голы были забиты еще в первом тайме. Сначала Смирный удачно замкнул прострел Нехтия. На 28-й минуте Егор Назарина поразил ворота команды из Киевской области после подачи с углового.

Карпаты безвольно проиграли Колосу

Под конец первого тайма Колос вышел вперед. Ильин отдал хорошую передачу с фланга на Волкова, а нападающий переиграл Пидкивку. Во второй половине встречи голов не было. В итоге, победу одержала сельская команда.

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