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Карпаты 5 год подряд вылетели из Кубка Украины от представителя низшего дивизиона

13:22 12 Читати українською
Карпаты 5 год подряд вылетели из Кубка Украины от представителя низшего дивизиона
Ингулец – Карпаты / ФК Карпаты

Львовские Карпаты второй раз подряд уступили Ингульцу в рамках Кубка Украины и в пятый раз подряд представителю низшего дивизиона.

 

Львовские Карпаты в Петрово проиграли Ингульцу в серии пенальти в рамках 3 предыдущего раунда Кубка Украины и прекратили выступления в турнире.

Фантастическое дежавю в видеообзоре матча Ингулец – Карпаты – 0:0 (7:6 пен)

Львовяне уже пятый раз подряд покидают розыгрыш Кубка от представителя низшего дивизиона.

2015/16 Звезда (1:1, 4:5 пен.) – Первая лига

2016/17 Полтава (1:2) – Первая лига

2017/18 Прикарпатья (1:2) – Вторая лига

2018/19 Ингулец (1:1, 4:5 пен.) – Первая лига

2019/20 Ингулец (0:0, 6:7 пен.) – Первая лига

Кубок Украины: Карпаты вылетели в серии пенальти и другие результаты матчей 3-го предварительного этапа

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