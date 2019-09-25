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Фантастическое дежавю в видеообзоре матча Ингулец – Карпаты – 0:0 (7:6 пен)

25 сентября 23:53 16 Читати українською
Фантастическое дежавю в видеообзоре матча Ингулец – Карпаты – 0:0 (7:6 пен)
Ингулец – Карпаты / ФК Карпаты

Львовские Карпаты второй сезон подряд уступили Ингульцу в серии пенальти в рамках Кубка Украины.

Кубок Украины, 3-й предварительный раунд

Ингулец – Карпаты – 0:0 (7:6 по пен.)

Удаление: Элла, 114

Кубок Украины: Карпаты вылетели в серии пенальти и другие результаты матчей 3-го предварительного этапа

Львовские Карпаты имели отличный шанс взять реванш у Ингульца за поражение в прошлогоднем розыгрыше Кубка Украины. Правда, "зелено-белым" не хватало остроты в атаке, а представитель Первой лиги играл организовано и дисциплинированно.

В итоге, матч снова дошел до серии пенальти, и победу вновь праздновали подопечные Сергея Лавриненко.

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