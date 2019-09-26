toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати 5 рік поспіль вилетіли з Кубка України від представника нижчого дивізіону

13:12 344 Читать на русском
Карпати 5 рік поспіль вилетіли з Кубка України від представника нижчого дивізіону
Інгулець – Карпати / ФК Карпати

Львівські Карпати вдруге поспіль поступились Інгульцю в рамках Кубка України і вп'яте поспіль представнику нижчого дивізіону.

 

Львівські Карпати у Петровому програли Інгульцю у серії пенальті в рамках 3 попереднього раунду Кубка України і припинили виступи в турнірі.

Фантастичне дежавю у відеоогляді матчу Інгулець – Карпати – 0:0 (7:6 пен)

Львів'яни вже вп'яте поспіль покидають розіграш Кубка від представника нижчого дивізіону.

2015/16 Зірка (1:1, 4:5 пен.) – Перша ліга

2016/17 Полтава (1:2) – Перша ліга

2017/18 Прикарпаття (1:2) – Друга ліга

2018/19 Інгулець (1:1, 4:5 пен.) – Перша ліга

2019/20 Інгулець (0:0, 6:7 пен.) – Перша ліга

Кубок України: Карпати вилетіли в серії пенальті та інші результати матчів 3–го попереднього етапу

blog_ava
Кубок ліги: Челсі розбомбив Грімсбі, Вест Хем без Ярмоленка зганьбився в Оксфорді, МЮ пройшов Рочдейл у серії пенальті
00:18
2736
Теги
Карпати Карпати Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
2
хв
Ейбар
20:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук