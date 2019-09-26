Карпати 5 рік поспіль вилетіли з Кубка України від представника нижчого дивізіону

Іспанія — 13:26 1626
-
Мессі в центрі скандалу через ФІФА – з'явилися докази махінацій під час визначення переможців The Best-2019
-
"Я не голосував за Мессі", – капітан збірної Нікарагуа викрив ФІФА у фальсифікації голосівСвіт — 09:28 2682
-
Реал – Осасуна: "вершкові" впевнено очолили Прімеру, Вінісіус створив шедевр і розплакався, дебютант перевершив БекхемаІспанія — 01:52 3123
-
Аталанта – Рома: Маліновський та компанія б'ють Фонсеку, небезпека для Шахтаря та "український вечір" у РиміІталія — 25 вер 8778
-
Кубок України: Карпати вилетіли в серії пенальті та інші результати матчів 3-го попереднього етапуКубок України — 25 вер 7942