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Кариус снова "феерит", пропустив 2 нелепых гола за 6 минут от скромного Сарпсборга

15:52 67 Читати українською
Кариус снова "феерит", пропустив 2 нелепых гола за 6 минут от скромного Сарпсборга
Лорис Кариус / Фото ФК Бешикташ

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус продолжает оправдывать клише главного вратаря-неудачника.

В поединке 5-го тура Лиги Европы игроки Сарпсборга дважды отличались в воротах Бешикташа после ошибок Лориса Кариуса.

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Стоит отдать должное, что после двух пропущенных мячей игроки турецкого клуба нашли в себе силы на камбэк и победили со счетом 3:2, чем сохранили неплохие шансы на выход в плей-офф ЛЕ.

И на десерт полный сюрреализм от немецкого голкипера.

Лига Европы5 турСарпсборг Стэдиум (Сарпсборг)

Сарпсборг 08 - Бешикташ: Четверг 29 ноября 2018

Сарпсборг 08
Матч окончен
2 : 3
Бешикташ
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Лига Европы Лорис Кариус Лорис Кариус Бешикташ Бешикташ футбольные курьёзы Видеоновости Сарпсборг 08 - Бешикташ
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