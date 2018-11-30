Каріус знову "феєрить", пропустивши 2 безглуздих голи за 6 хвилин від скромного Сарпсборга

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус продовжує виправдовувати кліше головного воротаря-невдахи.

В поєдинку 5-го туру Ліги Європи гравцы Сарпсборга двічі відзначалися у воротах Бешикташа після помилок Лоріса Каріуса.

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Варто віддати належне, що після двох пропущених м'ячів гравці турецького клубу знайшли в собі сили на камбек та перемогли з рахунком 3:2, чим зберегли непогані шанси на вихід у плей-офф ЛЄ.