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Каріус знову "феєрить", пропустивши 2 безглуздих голи за 6 хвилин від скромного Сарпсборга

15:49 2142 Читать на русском
Каріус знову "феєрить", пропустивши 2 безглуздих голи за 6 хвилин від скромного Сарпсборга
Лоріс Каріус / Фото ФК Бешикташ

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус продовжує виправдовувати кліше головного воротаря-невдахи.

В поєдинку 5-го туру Ліги Європи гравцы Сарпсборга двічі відзначалися у воротах Бешикташа після помилок Лоріса Каріуса.

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Варто віддати належне, що після двох пропущених м'ячів гравці турецького клубу знайшли в собі сили на камбек та перемогли з рахунком 3:2, чим зберегли непогані шанси на вихід у плей-офф ЛЄ.

І на десерт цілковитий сюрреалізм від німецького голкіпера.

Ліга Європи5 турСарпсборг Стедіум (Сарпсборг)

Сарпсборг 08 - Бешикташ: Четвер 29 листопада 2018

Сарпсборг 08
Матч завершено
2 : 3
Бешикташ
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Ліга Європи Лоріс Каріус Лоріс Каріус Бешикташ Бешикташ футбольні курйози Відеоновини Сарпсборг 08 - Бешикташ
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