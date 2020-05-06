Кариус покинет Ливерпуль – его не пустят даже на тренировки

Похоже, антигерой финала ЛЧ 2017/18 получит длительный отпуск – Ливерпуль не предоставит ему шанс реанимировать свою карьеру в команде Юргена Клоппа.

Как известно, на днях Лорис Кариус официально расторг контракт с Бешикташем и вернулся в Ливерпуль. Очевидно, 26-летний немец будет поддерживать форму самостоятельно – английский клуб не планирует использовать его даже во время тренировок, не говоря уже о заявлении на сезон. В то же время, мерсисайдцы остались недовольны действиями Бешикташа, который задолжал Кариусу 1,5 млн евро зарплаты, сообщает Liverpool Echo.

Таким образом, сезон 2019/20 для голкипера завершился. Очевидно, Ливерпуль сейчас предоставит ему отдых, а летом попытается продать Кариуса, две грубые ошибки которого помешали команде Юргена Клоппа обыграть Реал в финале ЛЧ 2017/18 на киевском НСК Олимпийский.

Заметим, контракт Кариуса с Ливерпулем действует еще 2 года. Transfermarkt оценивает вратаря в 3,2 млн евро.

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