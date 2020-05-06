toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Кариус покинет Ливерпуль – его не пустят даже на тренировки

00:38 37 Читати українською
Кариус покинет Ливерпуль – его не пустят даже на тренировки
Лорис Кариус / УЕФА

Похоже, антигерой финала ЛЧ 2017/18 получит длительный отпуск – Ливерпуль не предоставит ему шанс реанимировать свою карьеру в команде Юргена Клоппа.

Как известно, на днях Лорис Кариус официально расторг контракт с Бешикташем и вернулся в Ливерпуль. Очевидно, 26-летний немец будет поддерживать форму самостоятельно – английский клуб не планирует использовать его даже во время тренировок, не говоря уже о заявлении на сезон. В то же время, мерсисайдцы остались недовольны действиями Бешикташа, который задолжал Кариусу 1,5 млн евро зарплаты, сообщает Liverpool Echo.

Таким образом, сезон 2019/20 для голкипера завершился. Очевидно, Ливерпуль сейчас предоставит ему отдых, а летом попытается продать Кариуса, две грубые ошибки которого помешали команде Юргена Клоппа обыграть Реал в финале ЛЧ 2017/18 на киевском НСК Олимпийский.

Заметим, контракт Кариуса с Ливерпулем действует еще 2 года. Transfermarkt оценивает вратаря в 3,2 млн евро.

Лоріс Каріус: Як поставити хрест на кар’єрі у 24 роки

blog_ava
Ультрас Шахтера готовы выйти на протест из-за дел Стерненко и российского террориста Лягина
5 мая
520
Теги
Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Англии Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль Англия Трансферы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
32
мин
Прикарпатье
18:00
Агробизнес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук