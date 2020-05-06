Каріус покине Ліверпуль – його не пустять навіть на тренування

Схоже, антигерой фіналу ЛЧ 2017/18 матиме тривалу відпустку – Ліверпуль не дасть йому шансу реанімувати свою кар'єру в команді Юргена Клоппа.

Як відомо, днями Лоріс Каріус офіційно розірвав контракт із Бешикташем та повернувся до Ліверпуля. Вочевидь, 26-річний німець підтримуватиме форму самостійно – англійський клуб не планує використовувати його навіть під час тренувань, не кажучи вже про заявлення на сезон. Водночас, мерсисайдці залишилися незадоволені діями Бешикташа, який заборгував Каріусу 1,5 млн євро зарплатні, повідомляє Liverpool Echo.

Таким чином, сезон 2019/20 для голкіпера завершився. Вочевидь, Ліверпуль зараз надасть йому відпочинок, а влітку спробує продати Каріуса, дві грубі помилки якого завадили команді Юргена Клоппа обіграти Реал у фіналі ЛЧ 2017/18 на київському НСК Олімпійський.

Зауважимо, контракт Каріуса з Ліверпулем чинний ще 2 роки. Transfermarkt оцінює воротаря у 3,2 млн євро.

Лоріс Каріус: Як поставити хрест на кар’єрі у 24 роки