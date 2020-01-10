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Кариус опозорился в товарищеском матче за Бешикташ – очередной ужасный ляп экс-голкипера Ливерпуля

10 января 20:37 469 Читати українською
Кариус опозорился в товарищеском матче за Бешикташ – очередной ужасный ляп экс-голкипера Ливерпуля
Лорис Кариус / ВВС

Голкипер турецкого Бешикташа Лорис Кариус допустил ужасную ошибку в товарищеском матче против Алтынорду.

В рамках подготовки ко второму кругу чемпионата Турции "черные орлы" встречались с представителем Первой лиги. На 11 минуте матча нападающий Алтынорду Метехан Мимароглу выполнил неудачный навес в штрафную Бешикташа – мяч полетел прямо в руки Кариуса. Но немецкий вратарь не смог укротить круглого, который от его рук влетел в ворота.

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Матч завершился вничью 2:2. В составе Бешикташа отмечались экс-игрок Динамо Джермейн Ленс и форвард Бурак Йылмаз.

Напомним, после первого круга турецкой Суперлиги Бешикташ занимает 5 место в турнирной таблице. Арендное соглашение Кариуса, права на которого до сих пор принадлежат Ливерпулю, рассчитано до лета 2020 года.

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