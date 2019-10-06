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Кариус: Стараюсь не думать о той ночи в Киеве

09:18 109 Читати українською
Кариус: Стараюсь не думать о той ночи в Киеве
Лорис Кариус / Goballookpress

Вратарь английского Ливерпуля Лорис Кариус, который находится в аренде у турецкого Бешикташа, старается не вспоминать финал Лиги чемпионов против Реала, который состоялся в столице Украины.

"Я стараюсь не думать о той ночи в Киеве. Слишком много времени прошло, почти два сезона. Тогда было очень много обстоятельств.

Кариус надеется вернуться в Ливерпуль

У меня была травма, но никто об этом не вспоминал. Люди теперь могут говорить что угодно, меня это больше не волнует", – приводит слова Кариус Goal.com.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2017/18, состоявшемся в столице Украины, Ливерпуль уступил Реалу со счетом 1:3. Ворота мерсисайдцев в этом матче защищал Лорис Кариус, который допустил несколько критических ошибок. После этого немца отправили в аренду в турецкий Бешикташ, а на его место приобрели бразильского голкипера Алиссон.

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