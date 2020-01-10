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Каріус зганьбився у товариському матчі за Бешикташ – черговий жахливий ляп екс-голкіпера Ліверпуля

20:35 1151 Читать на русском
Каріус зганьбився у товариському матчі за Бешикташ – черговий жахливий ляп екс-голкіпера Ліверпуля
Лоріс Каріус / ВВС

Голкіпер турецького Бешикташа Лоріс Каріус припустився жахливої помилки у товариському матчі проти Алтинорду.

У рамках підготовки до другого кола чемпіонату Туреччини "чорні орли" зустрічалися з представником Першої ліги. На 11 хвилині матчу нападник Алтинорду Метехан Мімароглу виконав невдалий навіс у штрафний майданчик Бешикташа – м'яч полетів прямо в руки Каріуса. Але німецький воротар не зміг приборкати круглого, який від його рук влетів у ворота.

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Матч завершився в нічию 2:2. У складі Бешикташа відзначалися екс-гравець Динамо Джермейн Ленс та форвард Бурак Їлмаз.

Нагадаємо, після першого кола турецької Суперліги Бешикташ посідає 5 місце у турнірній таблиці. Орендна угода Каріуса, права на якого досі належать Ліверпулю, розрахована до літа 2020 року.

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