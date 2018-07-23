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Кариус обсудит с Клоппом возможный уход из Ливерпуля

18:23 102 Читати українською
Кариус обсудит с Клоппом возможный уход из Ливерпуля
Лорис Кариус / Фото eurosport

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус может покинуть клуб.

В ближайшее время Кариус обсудит с наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом свой возможный уход из клуба, сообщает Telegraph.

По информации издания, немецкий футболист разочарован приобретением у Ромы Алисона. 25-летний голкипер обдумает свое будущее в английской команде.

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Лорис недоволен тем, что главный тренер "мерсисайдцев" не проинформировал его о своих планах купить нового вратаря.

Напомним, немец допустил две грубые ошибки в финале ЛЧ 2017/2018 против Реала. В итоге, Ливерпуль уступил со счетом 1:3.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Лорис Кариус Лорис Кариус Юрген Клопп Юрген Клопп Алиссон Алиссон
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