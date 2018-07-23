Каріус обговорить з Клоппом свій відхід з Ліверпуля

Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус може покинути клуб.

Найближчим часом Каріус обговорить з наставником Ліверпуля Юргеном Клоппом свій можливий відхід з клубу, повідомляє Telegraph.

За інформацією видання, німецький футболіст розчарований придбанням у Роми Алісона. 25-річний голкіпер обміркує своє майбутнє в англійській команді.

Каріус припустився чергового фейлу у матчі Ліверпуля

Лоріс незадоволений тим, що головний тренер "мерсисайдців" не проінформував його про свої плани купити нового воротаря.

Нагадаємо, німець припустився двох грубих помилок у фіналі ЛЧ 2017/2018 проти Реала. В підсумку, Ліверпуль поступився з рахунком 1:3.

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