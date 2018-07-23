Каріус обговорить з Клоппом свій відхід з Ліверпуля

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Євро-2018 U-19: Україна перемагає Туреччину і близька до виходу з 1-го місця у півфінал
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Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехівЛіга чемпіонів — 17:30 2990
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Реал презентував Луніна: "Він вже показав, чому стане великим воротарем"Іспанія — 16:12 6541
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Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 15:52 6351
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