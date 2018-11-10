Кардифф в большинстве вырвал победу в Брайтона: 12 тур АПЛ, матчи субботы

В матче 12 тура АПЛ Кардифф на последних минутах дожал Брайтон. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".
Кардифф на последних минутах вырвал победу у Брайтона. Хотя начало игры было за гостями, Данк быстрым голом открыл счет в матче. Однако до перерыва Брайтон упустил не только преимущество в счете, но и остался в меньшинстве из-за жестокого фол Стивенса. Кардифф завладел инициативой, но забить удалось лишь тогда, когда у гостей почти не оставалось времени отыграться, Бамба добил мяч после отскока в ворота.
Благодаря этой победе Кардифф набрал 8 очков и поднялся с зоны вылета, Брайтон с 14 пунктами остался на 12 позиции.
Чемпионат Англии 2018/19, 12 тур
Кардифф – Брайтон – 2:1
Голы: Патерсон, 28, Бамба, 90 – Данк, 6
Удаление: Стивенс, 34
Лестер – Бернли – начало матча в 17:00
Ньюкасл – Борнмут – начало матча в 17:00
Саутгемптон – Уотфорд – начало матча в 17:00
Хаддерсфилд – Вест Хэм – начало матча в 17:00
Кристал Пэлас – Тоттенхэм – начало матча в 19:30