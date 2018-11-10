Кардифф в большинстве вырвал победу в Брайтона: 12 тур АПЛ, матчи субботы

В матче 12 тура АПЛ Кардифф на последних минутах дожал Брайтон. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Кардифф на последних минутах вырвал победу у Брайтона. Хотя начало игры было за гостями, Данк быстрым голом открыл счет в матче. Однако до перерыва Брайтон упустил не только преимущество в счете, но и остался в меньшинстве из-за жестокого фол Стивенса. Кардифф завладел инициативой, но забить удалось лишь тогда, когда у гостей почти не оставалось времени отыграться, Бамба добил мяч после отскока в ворота.

Благодаря этой победе Кардифф набрал 8 очков и поднялся с зоны вылета, Брайтон с 14 пунктами остался на 12 позиции.

Чемпионат Англии 2018/19, 12 тур

Кардифф – Брайтон – 2:1

Голы: Патерсон, 28, Бамба, 90 – Данк, 6

Удаление: Стивенс, 34

Лестер – Бернли – начало матча в 17:00

Ньюкасл – Борнмут – начало матча в 17:00

Саутгемптон – Уотфорд – начало матча в 17:00

Хаддерсфилд – Вест Хэм – начало матча в 17:00

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – начало матча в 19:30