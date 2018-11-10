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Кардіфф в більшості вирвав перемогу в Брайтона: 12 тур АПЛ, матчі суботи

16:32 19 Читать на русском
Кардіфф в більшості вирвав перемогу в Брайтона: 12 тур АПЛ, матчі суботи
Кардіфф – Брайтон – 2:1 / Твіттер ФК Брайтон

В матчі 12 туру АПЛ Кардіфф на останніх хвилинах дотиснув Брайтон. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Кардіфф на останніх хвилинах вирвав перемогу в Брайтона. Хоча початок гри був за гостями, Данк швидким голом відкрив рахунок в матчі. Однак до перерви Брайтон втратив не тільки перевагу в рахунку, а й залишився в меншості через жорстокий фол Стівенса. Кардіфф заволодів ініціативою, але забити вдалось лише тоді, коли в гостей майже не лишалось часу відігратись, Бамба добив м'яч після відскоку у ворота.

Завдяки цій перемозі Кардіфф набрав 8 очок і піднявся з зони вильоту, Брайтон з 14 пунктами лишився на 12 позиції.

Чемпіонат Англії 2018/19, 12 тур

Кардіфф – Брайтон – 2:1

Голи: Патерсон, 28, Бамба, 90 – Данк, 6

Вилучення: Стівенс, 34

Лестер – Бернлі – початок матчу о 17:00

Ньюкасл – Борнмут – початок матчу о 17:00

Саутгемптон – Уотфорд – початок матчу о 17:00

Хаддерсфілд – Вест Хем – початок матчу о 17:00

Крістал Пелас – Тоттенхем – початок матчу о 19:30

Англія12 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Уотфорд: Субота 10 листопада 2018

Саутгемптон

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Уотфорд
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