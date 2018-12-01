В матче 14 тура АПЛ Кардифф на выезде вырвал победу у Вулверхэмптона. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 14 тур

Кардифф – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Гуннарсон, 65, Хойлетт, 77 – Догерти, 18

Кардифф одержал волевую победу над Вулверхэмптоном. "Волки" вышли вперед в счете в первом тайме благодаря голу Догерти, однако Гуннарсон в акробатическом стиле сравнял счет, а Хойлетт принес победу валлийцам.



Кардифф набрал 11 пунктов и поднялся на 15 позицию, Вулверхэмптон с 16 очками остался на 11 месте.