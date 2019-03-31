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Кардіфф –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

19:14 126 Читать на русском
Кардіфф –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Рубен Лофтус-Чік / ФК Челсі

Челсі у скандальному матчі 32 туру АПЛ переміг Кардіфф. Дивіться відео голів та огляд матчу.

46’ Віктор Камараса
 
Сесар Аспілікуета 84’
Рубен Лофтус-Чік 91’

Челсі у 32 турі АПЛ зустрівся на виїзді з Кардіффом. Обом командам вкрай необхідні були очки, оскільки "сині" ведуть боротьбу за топ-4, а валлійці – за виживання.

Челсі у компенсований час вирвав скандальну перемогу над Кардіффом

На початку другого тайму хавбек господарів Віктор Камараса ударом під поперечину переграв Кепу та відкрив рахунок у зустрічі. "Сині" після невдалих спроб створили камбек. Спочатку Сезар Аспілікуета вдало замкнув подачу Маркоса Алонсо, забивши при цьому з офсайду, а в компенсований час Рубен Лофтус-Чік переграв нижчого за себе Лі Пелтьє і приніс перемогу столичній команді.

Челсі набрав 60 очок і відстає на 1 пункт від четвертого Манчестер Юнайтед, Кардіфф на 18-й позиції з 28 пунктами в активі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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